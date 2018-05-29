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Спорт

«Псков-747» справился с задачами на сезон

29 мая 2018 года, 10:32
Президент псковского футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов подвел краткие итоги выступления команды в завершившемся сезоне — 2017/18.

Подопечные Игоря Васильева с 37 очками заняли седьмое место в итоговой турнирной таблице группы «Запад» второго дивизиона, обыграв в последнем матче на выезде «Муром».

У команды тяжелые дни, но она остается командой.
Фото пресс-службы ФК «Псков-747»
Алексей Севастьянов отметил, что с учетом разных обстоятельств занять «золотую середину» было непросто. «Перед тренерским штабом и командой стояла задача попасть в семерку, и эта задача была выполнена. Не могу не отметить, что в период омоложения команды сделать это было непросто. Мы полностью перешли на доморощенных игроков. Период омоложения состоялся довольно мягко. Я считаю, что в нашем клубе идеальное сочетание опыта и молодости».

Кроме того, президент «Псков-747» отметил, что руководство клуба осталось довольно выступлением команды еще и потому, что смогли обойти в турнирной таблице большинство команд из регионов, в частности «Смоленск», владимирские «Торпедо» и ФК «Муром», «Луки-Энергию».

«Я хочу сказать, что задача выполнена, и если нам удастся участвовать в первенстве ПФЛ на следующий сезон, то будем ставить задачу быть в пятерке», — подытожил Алексей Севастьянов. 

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