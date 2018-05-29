«Псков-747» справился с задачами на сезон

Подопечные Игоря Васильева с 37 очками заняли седьмое место в итоговой турнирной таблице группы «Запад» второго дивизиона, обыграв в последнем матче на выезде «Муром».
Подопечные Игоря Васильева с 37 очками заняли седьмое место в итоговой турнирной таблице группы «Запад» второго дивизиона, обыграв в последнем матче на выезде «Муром».
Кроме того, президент «Псков-747» отметил, что руководство клуба осталось довольно выступлением команды еще и потому, что смогли обойти в турнирной таблице большинство команд из регионов, в частности «Смоленск», владимирские «Торпедо» и ФК «Муром», «Луки-Энергию».
«Я хочу сказать, что задача выполнена, и если нам удастся участвовать в первенстве ПФЛ на следующий сезон, то будем ставить задачу быть в пятерке», — подытожил Алексей Севастьянов.