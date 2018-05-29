В Новосокольниках выровняли и покрасили детские качели благодаря прокуратуре

Благодаря прокуратуре в Новосокольническом районе отремонтировали детские игровые площадки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что детские площадки на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Новосокольники, ул. Тихмянова, д.25 и ул. Первомайская, д.20 не соответствуют требованиям безопасности - качели и скамейки покосились, на горках отсутствуют доски на полу и ограничители, покрытие не соответствует требованиям законодательства, облупилась краска на конструктивных элементах.

В этой связи прокурором района в суд направлены исковые заявления к управляющей компании с требованием производства ремонта детских игровых площадок.

Требования прокурора судом удовлетворены, на управляющую компанию возложены соответствующие обязанности.