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Происшествия

Лже-банковский работник обманом очистил банковский счёт великолучанина

29 мая 2018 года, 09:20

Неизвестные мошенники обманули великолучанина и украли у него пять тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, пожилому жителю города на Ловати 22 мая на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина позвонил по указанному в СМС номеру.

Его собеседник представился сотрудником банка. И, якобы, для разблокирования банковской карты попросил уточнить ее реквизиты. Великолучанин сообщил требуемые данные. А через некоторое время с его карты было списано пять тысяч рублей.

Потерпевший обратился за полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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