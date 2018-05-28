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Общество

«Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе

28 мая 2018 года, 17:51

С 29 мая в Струго-Красненском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. По Гдовскому и Псковскому району сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

С 30 мая в Дновском, Опочецком и Великолукском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс по региональной шкале.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает граждан быть особенно внимательными в пожароопасный период, при посещении лесов - не разжигать костры, не оставлять мусор. Помните: спичка, окурок, брошенные в траву, осколок стекла, непотушенный костер – все это может стать причиной пожара, который способен уничтожить гектары леса, жилые дома, хозяйственные постройки, а самое главное – причинить вред здоровью человека!

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