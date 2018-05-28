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Культура

Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня

28 мая 2018 года, 16:55

Около 40 пушкинистов-любителей соберутся на всероссийском форуме «Русский язык — основа культурного и нравственного развития», который пройдет в Псковской области с 1 по 3 июня в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской и Ленинградской областей. В этом году в форуме участвуют 15 человек из разных районов нашей области, что значительно больше, чем на предыдущих таких встречах, — рассказала директор Пушкинского образовательного центра Татьяна Зайцева.

В программе форума — обмен опытом работы по пушкинскому направлению, обсуждение особенностей жизни и творчества поэта, встречи с учеными, участие в мероприятиях Пушкинского праздника поэзии, а также обсуждение плана подготовки к предстоящим 220-летию А. С. Пушкина и Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Псковской области в следующем году.

Форум организует Пушкинский образовательный центр совместно с Пушкинским заповедником при поддержке Администрации Псковской области.

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