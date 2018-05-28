В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги

В Пскове завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом «Псковско правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 3 марта 2018 года в салоне автомашины такси на улице Декабристов между супругами на фоне бракоразводного процесса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил руками 29-летнюю потерпевшую. После этого он перегнал автомашины с телом на Ленинградское шоссе и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.