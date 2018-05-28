Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники

Представители Общественной наблюдательной комиссии области проверили состояние изоляторов временного содержания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Члены Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания в Псковской области И.П.Романов и Н.М.Червяков в сопровождении сотрудника отдела Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области майора полиции А.В.Холмова посетили изоляторы временного содержания МО МВД России «Дедовичский» и ОМВД России по Порховскому району.

По результатам посещения общественников замечаний, недостатков и нарушений прав содержащихся лиц не выявлено, жалоб и обращений не поступало. Отметим, что подобного рода проверки проводятся представителями Общественной наблюдательной комиссии региона совместно с органами внутренних дел на постоянной основе.