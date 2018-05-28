Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»

- К сожалению, смертность от онкологических заболеваний в нашей области очень высокая, - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности 28 мая в Пскове. - Сегодня мы проводим уникальные операции, за которыми следят больше 120 врачей в режиме реального времени. Мы рассчитываем, что для медицины псковской области это будет дополнительным плюсом. У нас есть два предприятия, которые занимаются производством медицинского оборудования. Это АДС, и мы рассчитываем, что в этом году в особой экономической зоне «Моглино» будет запущено еще одно предприятие. Для нас это жизненно важно.

По словам врио губернатора, оба предприятия могли бы стать основой медицинского кластера и очень рассчитываем на дальнейшую поддержку государства.

- Есть важнейшая задача, поставленная президентом, по созданию программы борьбы с онкологическими заболеваниями, - подчеркнул председатель Экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев. - Для нас очень важна готовность региональных руководителей размещать на своей территории определенные предприятия, уделяя им внимание и давая преференции, когда готовы к сотрудничеству зарубежные бизнесмены. Для нас также важно, что создание новых высокотехнологичных предприятий создают новые рабочие места и формируют отчисления в бюджет. Выбор псковской земли не случаен. Ваши руководители и депутаты создают такие комфортные условия, что нам хочется приезжать и у вас проводить подобные мероприятия.