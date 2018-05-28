Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»

28 мая 2018 года, 14:13

- К сожалению, смертность от онкологических заболеваний в нашей области очень высокая, - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности 28 мая в Пскове. - Сегодня мы проводим уникальные операции, за которыми следят больше 120 врачей в режиме реального времени. Мы рассчитываем, что для медицины псковской области это будет дополнительным плюсом. У нас есть два предприятия, которые занимаются производством медицинского оборудования. Это АДС, и мы рассчитываем, что в этом году в особой экономической зоне «Моглино» будет запущено еще одно предприятие. Для нас это жизненно важно.

По словам врио губернатора, оба предприятия могли бы стать основой медицинского кластера и очень рассчитываем на дальнейшую поддержку государства.

- Есть важнейшая задача, поставленная президентом, по созданию программы борьбы с онкологическими заболеваниями, - подчеркнул председатель Экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев. - Для нас очень важна готовность региональных руководителей размещать на своей территории определенные предприятия, уделяя им внимание и давая преференции, когда готовы к сотрудничеству зарубежные бизнесмены. Для нас также важно, что создание новых высокотехнологичных предприятий создают новые рабочие места и формируют отчисления в бюджет. Выбор псковской земли не случаен. Ваши руководители и депутаты создают такие комфортные условия, что нам хочется приезжать и у вас проводить подобные мероприятия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе
Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня
В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники
За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников
Поставщик газа намерен прекратить газоснабжение МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям
Михаил Ведерников: Псковская область сделала важные шаги в производстве мирной продукции

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
28 мая 17:31

Медицина будущего

В Пскове обсудили проблемы эндоскопической медицины и сделали несколько операций онлайн

Общество / Образование
28 мая 10:20

Где купить результаты ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора ответил на самый популярный вопрос выпускников

Общество
24 мая 11:17

Стимул - реакция

На Золотой набережной исчез провал в брусчатке после поста в «Инстаграм»