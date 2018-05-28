За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников

Уважаемые военнослужащие, гражданский персонал и ветераны Пограничной службы ФСБ России!

Поздравляю со столетним юбилеем образования пограничных войск в России!

Долгие годы пограничные войска надежно защищают государственные границы России и берегут родные земли от внешних угроз, сохраняя ратные и патриотические традиции многих поколений своих предшественников.

Наша область всегда оставалась надежным форпостом на границах нашей страны. Люди Псковской земли защищали нашу Родину и во времена Ледового побоища, и приняли на себя одни из первых ударов во время Великой Отечественной войны. Подвиг, отвага и преданность псковичей свято хранятся в памяти наших соотечественников.

В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить всех сотрудников пограничных войск за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач, за честную службу Родине и народу.

Желаю успехов в вашей благородной службе, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!