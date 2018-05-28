О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям

В Пскове с 30 по 31 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств в районе железнодорожного переезда на улице 128 Стрелковой дивизии на время выполнения ремонтных работ по реконструкции переезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Железнодорожный переезд будет частично закрыт для движения автотранспорта в период с 21.00 30 мая до 5 часов утра 31 мая. Работы производятся в ночное время для удобства участников дорожного движения.

Городская администрации просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.