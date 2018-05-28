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Общество

Михаил Ведерников: Псковская область сделала важные шаги в производстве мирной продукции

28 мая 2018 года, 12:20

На заседании Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности, которое 28 мая проходит в Пскове, Владимир Гутенев, председатель совета, выразил благодарность врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову. Об этом передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, это заседание благое дело не только для Псковской области, но и для всего Северо-Запада. За телетрансляцией операций наблюдают не только псковские врачи, но и их коллеги из других регионов.

Выбор Псковской области для заседания не случаен. В областную больницу привезли и установили самое современное эндоскопическое оборудование и расходные материалы. С 10 мая псковские врачи начали проводить операции по удалению злокачественных и доброкачественных опухолей.

Также в Пскове находится завод АДС, где производят новейшее эндоскопическое высокотехнологичное оборудование.

- Уверен, что решения, принятые на сегодняшнем совете, помогут найти отечественной экономике точки роста. – сказал глава региона. - Президент обозначил борьбу с онкологическими заболеваниями, как одну из приоритетных задач. Также он принял решение о диверсификации оборонно-промышленного комплекса. К 2025 году 30% оборонки должны производить мирную продукцию. Псковская область сделала важные шаги в этом направлении. Завод АДС вместе с азиатскими инвесторами начал производить высокотехнологичные комплектующие для эндоскопического оборудования.

Это заседание часть работы по созданию медицинских кластеров в регионах и часть российской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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