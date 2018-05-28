Эксперты обсуждают в Пскове диагностику и лечение онкологических заболеваний

В Пскове началось выездное заседание экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при поддержке координационного совета по развитию машиностроения таможенного союза. Как передает корреспондент «Псковской правды» такое выездное заседание совета проходит впервые.

Темой заседания является создание комплексной системы диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием технологического и производственного ресурса предприятий ОПК.

Участники планируют обсудить меры государственной поддержки разработки, производства и продвижения медицинских изделий на рынке.

На мероприятии присутствуют бизнесмены из Китай, Германии, Белоруссии и других крупных стран.

Параллельно псковским врачам в соседнем зале демонстрируют проведение сложнейших эндоскопических операций.