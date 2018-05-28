Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Двух организаторов подпольного игорного бизнеса оштрафовали в Плюссе

28 мая 2018 года, 11:04

Двоих жителей Плюсского района наказали за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2015 году мужчины разместили в одном из жилых домов в поселке Плюсса игровые автоматы и, выполняя функции управляющего и администратора-кассира, получали от граждан денежные средства от незаконной деятельности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе
Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня
В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники
Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»
За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников
Поставщик газа намерен прекратить газоснабжение МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня