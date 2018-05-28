Двух организаторов подпольного игорного бизнеса оштрафовали в Плюссе

Двоих жителей Плюсского района наказали за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2015 году мужчины разместили в одном из жилых домов в поселке Плюсса игровые автоматы и, выполняя функции управляющего и администратора-кассира, получали от граждан денежные средства от незаконной деятельности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.