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Происшествия

В ходе пьяной ссоры великолучанин пробил приятелю грудь ножом

28 мая 2018 года, 10:50

В Великих Луках по «горячим следам» нашли местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

27 мая в городскую больницу с проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован 34-летний мужчина. Доставили его из квартиры дома на улице Северной. По версии следствия, он находился здесь в гостях у своего знакомого – безработного, ранее судимого великолучанина, 1985 года рождения. И тот в ходе распития спиртного и возникшей ссоры нанес гостю удар ножом.

Возбуждено уголовное дело.

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