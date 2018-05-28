Псковичей приглашают бесплатно проверить здоровье лёгких

Псковская городская поликлиника приглашает жителей Пскова в возрасте от 18 лет и старше на бесплатное флюорографическое обследование легких. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пройти обследование можно по следующим адресам:

- подразделение поликлиника № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19) 1 этаж кабинет № 16, с 8.30 до 17.30

- подразделение поликлиника № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23) 1 этаж вход с торца здания, с 8.00 до 17.30

- подразделение поликлиника № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8) 1 этаж кабинет № 14, с 10.00 до 13.00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Дополнительная информация: отделение профилактики 53-62-14, приемная главного врача 53-49-42.