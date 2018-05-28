Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей приглашают бесплатно проверить здоровье лёгких

28 мая 2018 года, 10:14

Псковская городская поликлиника приглашает жителей Пскова в возрасте от 18 лет и старше на бесплатное флюорографическое обследование легких. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пройти обследование можно по следующим адресам:

- подразделение поликлиника № 1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19) 1 этаж кабинет № 16, с 8.30 до 17.30

- подразделение поликлиника № 2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23) 1 этаж вход с торца здания, с 8.00 до 17.30

- подразделение поликлиника № 3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8) 1 этаж кабинет № 14, с 10.00 до 13.00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Дополнительная информация: отделение профилактики 53-62-14, приемная главного врача 53-49-42.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе
Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня
В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники
Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»
За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников
Поставщик газа намерен прекратить газоснабжение МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
28 мая 17:31

Медицина будущего

В Пскове обсудили проблемы эндоскопической медицины и сделали несколько операций онлайн

Общество / Образование
28 мая 10:20

Где купить результаты ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора ответил на самый популярный вопрос выпускников

Общество
24 мая 11:17

Стимул - реакция

На Золотой набережной исчез провал в брусчатке после поста в «Инстаграм»