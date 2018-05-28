До конца августа закрылась касса «Псковпассажиравтотранс» на ул. Поземского

Касса ГППО «Псковпассажиравтотранс» на улице Поземского, 123 закрывается до 25 августа включительно в связи с периодом летних отпусков и ежегодным временным снижением спроса на продажу проездных в летнее время. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Купить месячные проездные билеты ГППО «Псковпассажиравтотранс» можно в кассе на ул. Коммунальная, д.77/1.

Режим работы:

• с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед - продажа городских месячных проездных билетов - с 25 по 10 число каждого месяца;

• с 10.00 до 21.00 без перерыва на обед - продажа предварительных билетов на пригородное, междугороднее и международное направления - ежедневно.

Телефон для справок 690-661.

С понедельника, 27 августа касса на Поземского возобновит работу в обычном режиме.