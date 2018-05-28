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Общество

Плавать ночью на лодке запрещают спасатели жителям Псковской области

28 мая 2018 года, 09:30

Катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их эксплуатации, нарушение которых влечёт за собой трагедию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Чтобы избежать бед и опасных ситуаций на воде псковские спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при катании на плавательных средствах:

- все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты;

- в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей;

- движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоёма по ходу движения не далее 20 м от берега;

- не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников;

- при прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Категорически запрещено:

- при посадке вставать на борта и сидения;

- перегружать плавсредство;

- выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 м/с, а на незначительных водоёмах, свыше 15 м/с;

- допускать к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации;

- во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства;

- пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых;

- плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации;

- пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

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