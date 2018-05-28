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Общество

Александр Котов: Служба на границе – почётная и ответственная работа

28 мая 2018 года, 09:26

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с их профессиональным праздником.

Уважаемые сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования Пограничной службы России.

Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – ровно сто лет назад 28 мая 2018 года декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Этот день стал отсчётом современной истории пограничных войск России, наполненной примерами доблести и героизма стражей рубежей Отечества всех поколений.

Служба на границе – особая работа: почётная и ответственная. Часовым Родины вверена охрана государственных рубежей и целостности страны, покоя и безопасности граждан.

В военные годы и в мирное время воины-пограничники демонстрировали непреклонное мужество и отвагу, верность воинскому долгу и преданность Отчизне. Сегодня мы отдаём дань уважения ветеранам, прославившим профессию пограничника безупречным отношением к делу. Чтим память тех, кто отдал жизнь, защищая родную землю. Благодарим за достойную службу воинов, которые сегодня стоят на страже государственной границы.

От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба! С праздником! С Днём пограничника!

Александр Котов
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