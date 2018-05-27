Похитившего продукты мужчину задержали в Острове росгвардейцы

В городе Остров Псковской области росгвардейцы по горячим следам задержали гражданина по подозрению в краже. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице 1 Мая неизвестный мужчина похитил из торгового зала продукты питания и скрылся. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого.

Спустя несколько минут росгвардейцы, отработав комплекс мероприятий, направленных на розыск подозреваемого, неподалеку от указанного места обнаружили мужчину, подходившего под полученное описание. 30-летний местный житель, имевший при себе похищенные продукты, был задержан.

Для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего задержанный был передан сотрудникам полиции.