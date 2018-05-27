Самая многодетная участница конкурса «Миссис Псков-2018» получила подарок от главы Пскова

Участница конкурса Миссис Псков - 2018», мать десятерых детей Наталья Ларионова получила подарок от специального гостя мероприятия – главы Пскова Ивана Цецерского. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, Иван Цецерский поприветствовал конкурсанток и вручил подарок и букет цветов многодетной маме.

Наталья Ларионова проживает в Опочке и является матерью десятерых детей - семерых мальчиков и трех девочек. Старшему ребенку - 13 лет, младшему - 2 месяца.

«Чувствуется поддержка ваших детей, ваших семей. Вы все сегодня являетесь победителями, оценить это я не смог бы, потому что вы все молодцы» - отметил глава города.

Финал конкурса Миссис Псков - 2018» прошел 26 мая в БКЗ псковской филармонии. Зрители стали свидетелями танцевальных и вокальных номеров, модных дефиле, творческих конкурсов. В этом году победительницу выбирали из 24 участниц. Титул «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко.

Напомним, организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.