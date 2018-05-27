Корону «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко

Обладательницей титула «Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко. Как передает корреспондент «Псковской правды», финал конкурса красоты и таланта для замужних женщин состоялся 26 мая в БКЗ Псковской областной филармонии. За победу боролись 24 участницы.
Первой вице-миссис стала Марина Шаповалова.
Миссис Псков-2018 Дарья Бутенко
Фото Александра Бабкина
Вице-миссис Марина Шаповалова
Фото Александра Бабкина
Титул второй вице-миссис достался Ольге Михайловой.
Вице-миссис Ольга Михайлова
Фото Александра Бабкина
Кроме того, победительницей в номинации «Гран При Миссис Псков 2018» стала Екатерина Чебурина.
Гран При Миссис Псков 2018 Екатерина Чебурина
Фото Александра Бабкина
Победительницы и участницы конкурса получили цветы и подарки от спонсоров.
Напомним, организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.