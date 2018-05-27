Корону «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко

Обладательницей титула «Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко. Как передает корреспондент «Псковской правды», финал конкурса красоты и таланта для замужних женщин состоялся 26 мая в БКЗ Псковской областной филармонии. За победу боролись 24 участницы.

Первой вице-миссис стала Марина Шаповалова.

Титул второй вице-миссис достался Ольге Михайловой.

Кроме того, победительницей в номинации «Гран При Миссис Псков 2018» стала Екатерина Чебурина.