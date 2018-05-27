Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Корону «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко

27 мая 2018 года, 10:37

Обладательницей титула «Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко. Как передает корреспондент «Псковской правды», финал конкурса красоты и таланта для замужних женщин состоялся 26 мая в БКЗ Псковской областной филармонии. За победу боролись 24 участницы.

Миссис Псков-2018 Дарья Бутенко
Фото Александра Бабкина
Первой вице-миссис стала Марина Шаповалова.
Вице-миссис Марина Шаповалова
Фото Александра Бабкина

Титул второй вице-миссис достался Ольге Михайловой.

Вице-миссис Ольга Михайлова
Фото Александра Бабкина

Кроме того, победительницей в номинации «Гран При Миссис Псков 2018» стала Екатерина Чебурина.

Гран При Миссис Псков 2018 Екатерина Чебурина
Фото Александра Бабкина

Победительницы и участницы конкурса получили цветы и подарки от спонсоров.

Напомним, организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские напомнили о наиболее распространенных схемах мошенничества
Похитившего продукты мужчину задержали в Острове росгвардейцы
Самая многодетная участница конкурса «Миссис Псков-2018» получила подарок от главы Пскова
Полиция продолжает розыск пропавшего девять лет назад псковича
Теплая погода без осадков ожидает псковичей в воскресенье
В Кунье мужчина отхлестал мальчика проводом от зарядки
В футбол вениками сыграют жители псковского микрорайона «Звездный»
До 27 градусов тепла обещают сегодня по области
Владимир Путин: Псковскую область улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
23 мая 10:19

В поисках герба

Княгиня Ольга, купола парашютов, маковки церквей, крепостные башни, голуби и непременный барс — школьники рисуют государственный символ Псковской области

Культура / Фестиваль
22 мая 08:56

Другое искусство показали Пскову

Центр лечебной педагогики отметил 25-летие масштабным фестивалем

Культура / Событие
22 мая 09:29

«Забыли это!»

Звезды кино Александр Михайлов и Владимир Гостюхин, посол Эфиопии, реконструированная деревня и качели XIX века, мастер-класс от маэстро по котильону и польке