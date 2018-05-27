Полиция продолжает розыск пропавшего девять лет назад псковича

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.