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Происшествия

Полиция продолжает розыск пропавшего девять лет назад псковича

27 мая 2018 года, 10:21

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Ефремов Валентин Валентинович
Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

На вид: 35 - 40 лет, рост 180 сантиметров., худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Ефремова Валентина Валентиновича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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