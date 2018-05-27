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Общество

Теплая погода без осадков ожидает псковичей в воскресенье

27 мая 2018 года, 01:20
27 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, температура по области ночью +6…+11 гр., днем воздух прогреется до +23…+28 гр. Ветер юго-западных направлений 2-7 м/сек.

Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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