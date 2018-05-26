В Кунье мужчина отхлестал мальчика проводом от зарядки

В Куньинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя пос. Кунья, причинившего побои малолетнему ребенку, преступление предусмотренное ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль), сообщил прокурор района С. Федоров-Семенов.

17 марта 2018 года в вечернее время мужчина в квартире по месту своего жительства стал ругаться на семилетнего сына своей сожительницы. Затем он взял с тумбочки в комнате провод от зарядного устройства, сложил его в два ряда и нанес этим проводом два удара по левой ноге мальчика, отчего последний испытал физическую боль.

Указанное уголовное дело является делом частного обвинения и возбуждено с согласия прокурора района.

Ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) в виде административного штрафа.

Приговором Куньинского районного суда за совершения указанного преступления он осужден к максимально возможному по санкции данной статьи наказанию в виде 3 месяцев исправительных работ.