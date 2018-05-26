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Общество / Семья

В футбол вениками сыграют жители псковского микрорайона «Звездный»

26 мая 2018 года, 09:19

Жители псковского микрорайона «Звездный» отпразднуют «Международный день соседей». Акция с одноименным названием пройдет сегодня, 26 мая,в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове.

С 11.00 и до 16.00 всех гостей мероприятия ждут игры с аниматорами, мастер-классы, творческие конкурсы, викторины, гигантские мыльные пузыри, веселые танцы, активные игры: футбол вениками, большая скакалка, пятнашки-жмурки, полоса препятствий между деревьями, настольные игры, а также множество сюрпризов. 

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