Владимир Путин: Псковскую область улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2018 отметил Псковскую область в числе субъектов РФ, которые улучшили позиции в Национальном инвестиционном рейтинге регионов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Сегодня растет конкуренция между регионами за качество деловой среды – за инвесторов, за лучшие кадры. По сути, это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Большую значимую роль сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата, - отметил Владимир Путин. - Хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, наши регионы будут последовательно продолжать эту работу, — сказал Владимир Путин.

Данные инвестрейтинга по итогам работы 2017 года были представлены на площадке Петербургского экономического форума в пятницу, 25 мая. Согласно информации Агентства стратегических инициатив, Псковская область поднялась на 36 место.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются по 4 основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.