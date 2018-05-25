Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Владимир Путин: Псковскую область улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге

25 мая 2018 года, 17:54

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2018 отметил Псковскую область в числе субъектов РФ, которые улучшили позиции в Национальном инвестиционном рейтинге регионов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Сегодня растет конкуренция между регионами за качество деловой среды – за инвесторов, за лучшие кадры. По сути, это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Большую значимую роль сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата, - отметил Владимир Путин. - Хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, наши регионы будут последовательно продолжать эту работу, — сказал Владимир Путин.

Данные инвестрейтинга по итогам работы 2017 года были представлены на площадке Петербургского экономического форума в пятницу, 25 мая. Согласно информации Агентства стратегических инициатив, Псковская область поднялась на 36 место.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются по 4 основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Победители «Боя с Чемпионом» получат сертификаты на мастер-классы от титулованных представителей единоборств
Псковские предприниматели смогут повышать квалификацию на платформе «Деловой среды»
Регистрация на «Бой с Чемпионом» продлена до 29 мая
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании ПМЭФ с Владимиром Путиным
Южный ветер и 27 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области
Псковская таможня отметила 27-летие со дня образования
Михаил Ведерников и Алексей Орлов договорились о межрегиональном взаимодействии
Озвучена программа 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Сбербанк сократил время обработки платежей до минуты

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
25 мая 09:34

2 рубля 50 копеек за кило

На что тратят субсидии псковские рыбодобытчики и почему государство платит компаниям разные суммы

Экономика
24 мая 14:00

Работаем с бизнесом напрямую

Фонд гарантий и развития предпринимательства готов помогать начинающим и поддерживать опытных

Экономика
24 мая 10:27

Важная вода

За четверть века химики Псковской ГРЭС подготовили 5 млн кубометров обессоленной воды и 1 млн кубометров воды на подпитку теплосети — почти по 1 литру воды на каждого жителя нашей планеты