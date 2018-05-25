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Спорт

Победители «Боя с Чемпионом» получат сертификаты на мастер-классы от титулованных представителей единоборств

25 мая 2018 года, 17:24

Кроме ранее заявленных Кубков и подарков от спонсоров, все четвертьфиналисты турнира по виртуальным единоборствам UFC3 получат от звездных участников турнира сертификаты на разовое индивидуальное занятие настоящим единоборством.

Эту идею на пресс-конференции в «Псковской Правде» предложили сами приглашенные звезды. Одна из звездных участниц соревнований тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ рассказала, что не очень часто играет в компьютерные игры и «файтинги» в частности, но готова ради поклонников и популяризации спорта попробовать себя и в этом.

Это очень интересное мероприятие с точки зрения популяризации спорта и здорового образа жизни, в котором мы – представители единоборств, - естественно, не рассчитываем на итоговую победу, но будем рады в таком формате пообщаться с болельщиками и вывести в оффлайн киберспортсменов. Мы можем провести для них настоящие мастер-классы после компьютерных баталий.

Алина Смирнова, тхэквондист
Отвечая на вопрос, наступит ли когда-нибудь момент, и в ринге официально встретятся мужчина против женщины, Смирнова заявила, что надеется, такого не произойдет никогда. Однако в тхэквондо есть показательные «бои с тенью», где одновременно на ковре работают и юноши и девушки.

Напомним, во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств. В финальных встречах с четверкой сильнейших по итогам отбора примут участие Артур Акавов (бокс). Руслан Шамилов (ММА), Федор Шумейко (джиу-джитсу), Алина Смирнова (тхэквондо). Будут разыграны призы и подарки от спонсоров. Вход для зрителей на финальные бои – свободный.

Как ранее сообщала «Псковская правда», регистрация на «Бой с чемпионом» продлена для желающих до 13 часов 29 мая.

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