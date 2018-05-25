Победители «Боя с Чемпионом» получат сертификаты на мастер-классы от титулованных представителей единоборств

Кроме ранее заявленных Кубков и подарков от спонсоров, все четвертьфиналисты турнира по виртуальным единоборствам UFC3 получат от звездных участников турнира сертификаты на разовое индивидуальное занятие настоящим единоборством.

Эту идею на пресс-конференции в «Псковской Правде» предложили сами приглашенные звезды. Одна из звездных участниц соревнований тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ рассказала, что не очень часто играет в компьютерные игры и «файтинги» в частности, но готова ради поклонников и популяризации спорта попробовать себя и в этом.