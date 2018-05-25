Регистрация на «Бой с Чемпионом» продлена до 29 мая

В связи с большим количеством желающих принять участие в турнире по виртуальным единоборствам «Бой с чемпионом» по компьютерной игре UFC3 и сразиться за игровыми консолями с Артуром Акавовым, Русланом Шамиловым, Федором Шумейко и Алиной Смирновой в борьбе за Кубок чемпиона, регистрация на турнир продлена до 29 мая. Заявки перестанут принимать в 13:00. Об этом на пресс-конференции в «Псковской Правде» рассказал главный судья соревнований председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Комментировать бои в прямом эфире будут кудоист Илья Кучеров и киберкомментатор Давид Мошура. Руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России, мастер спорта по кудо (Черный пояс, 1 Дан), кандидат в мастера спорта по боевому самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо Илья Кучеров рассказал, что у него есть небольшой опыт комментирования боев в прямом эфире в социальных сетях. Он пообещал приложить все усилия, чтобы удовольствие от просмотра получили не только участники, но и зрители.