Регистрация на «Бой с Чемпионом» продлена до 29 мая

В связи с большим количеством желающих принять участие в турнире по виртуальным единоборствам «Бой с чемпионом» по компьютерной игре UFC3 и сразиться за игровыми консолями с Артуром Акавовым, Русланом Шамиловым, Федором Шумейко и Алиной Смирновой в борьбе за Кубок чемпиона, регистрация на турнир продлена до 29 мая. Заявки перестанут принимать в 13:00. Об этом на пресс-конференции в «Псковской Правде» рассказал главный судья соревнований председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.
Комментировать бои в прямом эфире будут кудоист Илья Кучеров и киберкомментатор Давид Мошура. Руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России, мастер спорта по кудо (Черный пояс, 1 Дан), кандидат в мастера спорта по боевому самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо Илья Кучеров рассказал, что у него есть небольшой опыт комментирования боев в прямом эфире в социальных сетях. Он пообещал приложить все усилия, чтобы удовольствие от просмотра получили не только участники, но и зрители.
На нас с Давидом будет лежать большая ответственность по передаче атмосферы тем, кто будет смотреть прямую трансляцию. Но, конечно же, главное в турнире, на мой взгляд, что у киберспортсменов будет возможность хоть и в шутку, но побороться с настоящими профессионалами ринга.
Илья Кучеров, кудоистНапомним, во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств. В финальных встречах с четверкой сильнейших по итогам отбора примут участие Артур Акавов (бокс). Руслан Шамилов (ММА), Федор Шумейко (джиу-джитсу), Алина Смирнова (тхэквондо).
Схватки с ними пройдут в ринге Зала единоборств спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) на самом современном оборудовании. Разумеется, схватки будут не рукопашными, а игровыми: в клетке для ММА будут установлены мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.
«Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.
В турнире могут принять участие все желающие совершеннолетние. C 14 лет потребуется письменное разрешение родителей. Соревнование пройдет в несколько этапов. 29 мая в консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) пройдут отборочные бои по олимпийской системе. Будут выявлены четыре сильнейших бойца.