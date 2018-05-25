Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании ПМЭФ с Владимиром Путиным

25 мая в рамках 22-го Петербургского международного экономического форума проходит пленарное заседание — центральное мероприятие форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китая Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и другие почетные гости. Среди приглашенных — руководитель делегации Псковской области на ПМЭФ, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В этом году ключевая тема форума — «Создание экономики доверия». Повестка дня включает в себя проведение круглых столов, дискуссий, бизнес-диалогов, посвященных обсуждению текущей ситуации и перспектив развития мировой экономики.