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Экономика

Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании ПМЭФ с Владимиром Путиным

25 мая 2018 года, 15:16

25 мая в рамках 22-го Петербургского международного экономического форума проходит пленарное заседание — центральное мероприятие форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китая Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и другие почетные гости. Среди приглашенных — руководитель делегации Псковской области на ПМЭФ, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В этом году ключевая тема форума — «Создание экономики доверия». Повестка дня включает в себя проведение круглых столов, дискуссий, бизнес-диалогов, посвященных обсуждению текущей ситуации и перспектив развития мировой экономики.

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