Псковские предприниматели смогут повышать квалификацию на платформе «Деловой среды»

На Петербургском международном экономическом форуме председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и генеральный директор акционерного общества «Деловая среда» Андрей Ванин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Договор направлен на развитие малого и среднего бизнеса в Псковском регионе с помощью всероссийской образовательной платформы для предпринимателей, которую представляет компания. Реализацией соглашения в регионе будет заниматься Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

«Эта программа разработана совместно с федеральными экспертами, специалистами и партнерами «Сбербанка». Платформа входит в число лучших образовательных практик России. Наша область одна из первой десятки регионов, кто ее у себя внедряет. Это очень хороший опыт и при этом бонус для нашего региона и наших предпринимателей, для которых обучение в ней является абсолютно бесплатным», — рассказала директор Фонда Анастасия Иванова.

В рамках соглашения в Псковской области пройдет ряд обучающих программ, семинаров, тренингов, необходимых как начинающему, так и действующему предпринимателю. Компания на себя берет обязательства по контролю за результатами обучения и осуществлению мониторинга достижения показателей эффективности реализации обучающих программ.