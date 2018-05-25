Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковские предприниматели смогут повышать квалификацию на платформе «Деловой среды»

25 мая 2018 года, 17:20

На Петербургском международном экономическом форуме председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и генеральный директор акционерного общества «Деловая среда» Андрей Ванин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Договор направлен на развитие малого и среднего бизнеса в Псковском регионе с помощью всероссийской образовательной платформы для предпринимателей, которую представляет компания. Реализацией соглашения в регионе будет заниматься Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

«Эта программа разработана совместно с федеральными экспертами, специалистами и партнерами «Сбербанка». Платформа входит в число лучших образовательных практик России. Наша область одна из первой десятки регионов, кто ее у себя внедряет. Это очень хороший опыт и при этом бонус для нашего региона и наших предпринимателей, для которых обучение в ней является абсолютно бесплатным», — рассказала директор Фонда Анастасия Иванова.

В рамках соглашения в Псковской области пройдет ряд обучающих программ, семинаров, тренингов, необходимых как начинающему, так и действующему предпринимателю. Компания на себя берет обязательства по контролю за результатами обучения и осуществлению мониторинга достижения показателей эффективности реализации обучающих программ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Владимир Путин: Псковскую область улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге
Победители «Боя с Чемпионом» получат сертификаты на мастер-классы от титулованных представителей единоборств
Регистрация на «Бой с Чемпионом» продлена до 29 мая
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании ПМЭФ с Владимиром Путиным
Южный ветер и 27 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области
Псковская таможня отметила 27-летие со дня образования
Михаил Ведерников и Алексей Орлов договорились о межрегиональном взаимодействии
Озвучена программа 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Сбербанк сократил время обработки платежей до минуты

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
25 мая 09:34

2 рубля 50 копеек за кило

На что тратят субсидии псковские рыбодобытчики и почему государство платит компаниям разные суммы

Экономика
24 мая 14:00

Работаем с бизнесом напрямую

Фонд гарантий и развития предпринимательства готов помогать начинающим и поддерживать опытных

Экономика
24 мая 10:27

Важная вода

За четверть века химики Псковской ГРЭС подготовили 5 млн кубометров обессоленной воды и 1 млн кубометров воды на подпитку теплосети — почти по 1 литру воды на каждого жителя нашей планеты