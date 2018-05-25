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Общество

Псковская таможня отметила 27-летие со дня образования

25 мая 2018 года, 14:48

25 мая в Пскове прошло торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине со дня создания Псковской таможни. От имени главы города Пскова Ивана Цецерского работников таможни поздравил его заместитель Владимир Воробьев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Он пожелал всем доброго здоровья, успехов в непростой, но необходимой стране работе.

- Отдельная благодарность и наилучшие пожелания ветеранам службы. Без них, без их знаний, опыта, который ставится в пример сегодняшним сотрудникам, не было бы тех профессиональных достижений, которыми славится Псковская таможня, - подчеркнул заместитель главы.

К поздравлениям присоединились также представители пограничной службы, которые 28 мая 2018 года отметят 100 лет со дня создания пограничной службы России.

На сегодняшний день в Псковской области функционирует крупнейший по численности в структуре Северо-Западного таможенного управления таможенный орган и единственная в области - Псковская таможня, в структуре которой - 14 таможенных постов. В регионе работают 10 пунктов пропуска: 6 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 воздушный.

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