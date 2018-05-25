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Экономика

Михаил Ведерников и Алексей Орлов договорились о межрегиональном взаимодействии

25 мая 2018 года, 14:45

На Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с Алексеем Орловым его связывают давние дружеские взаимоотношения, которые послужат основой делового взаимодействия.

- В Республике активно развивается сельское хозяйство. Алексей Маратович сегодня поделился, что в сфере энергетики тоже подписан ряд соглашений. Я рассчитываю, что мы плодотворно будем сотрудничать и в этих, и в других сферах, — сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Глава Республики Калмыкия также выразил надежду на активное экономическое и хозяйственное взаимодействие во благо жителей двух субъектов РФ.

Подписанный документ, в частности, будет способствовать расширению связей между представителями деловых кругов субъектов РФ, разработке и реализации совместных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках межрегионального взаимодействия стороны будут осуществлять сотрудничество в сферах развития наукоемких технологий и производства социально значимой и конкурентоспособной продукции. Субъекты будут совместно разрабатывать образовательные программы с учетом современных информационных и педагогических технологий и концепций. Будет осуществляться взаимодействие по вопросам организации летнего оздоровительного отдыха детей, совместных конференций, фестивалей и других молодежных мероприятий. Планируется и проведение гастролей театрально-концертных коллективов, музейных выставок, осуществление экскурсионного обмена между учреждениями культуры. Псковская область и Калмыкия будут способствовать установлению и развитию деловых связей между организациями, работающими в сфере туризма, обмену детскими туристскими группами.

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