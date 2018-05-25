Озвучена программа 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые пройдут с 1 по 10 июня в Псковской области.

С 1 ПО 3 ИЮНЯ

10:00 – 13:00 - Всероссийский молодежный форум «Русский язык – основа культурного и нравственного развития» (учреждение оздоровления и отдыха Пушкиногорье)

1 ИЮНЯ

14:00 - Презентация совместной выставки Пушкинского Заповедника и Новгородского музея-заповедника «В.А.Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина». (Выставочный зал «Льнохранилище», Музей-усадьба «Михайловское») 15:00 - Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника. (Дом-музей А.С.Пушкина, Музей-усадьба «Михайловское») 18:00 - «Родная Псковская Земля: рисунки наших детей». Открытие выставки, подготовленной инициативной группой Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Рисовать легко». (Фойе Большого зала Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).

2 ИЮНЯ

11:00 - Лития заупокойная на могиле А.С. Пушкина. Хор Московского Сретенского монастыря Сослужение в Литии в Святогорском Свято-Успенском монастыре на могиле А.С.Пушкина. Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское». Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск) Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина. (Музея-усадьбы «Михайловское»)

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ГЛАВНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЦЕНЕ. (ПГТ. ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ С.МИХАЙЛОВСКОЕ, ПУШКИНСКАЯ ПОЛЯНА)

10:30-11:30 – Выступление самодеятельных коллективов г. Псков 11:30 – Выступление оркестра Мажореток 11:40 – Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit» 11:50 – Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида». Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово». 12:30 – Парад 13:10 –Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника Поэзии. Выступление врио губернатора Михаила Ведерникова, выступление почетных гостей. 13:30 – Выступление: Народный артист России - Александр Михайлов, Народный артист Белоруссии - Владимир Гостюхин, Народный художник России Салават Щербаков 13:50 – хор Сретенского монастыря 14:20 – поэты России (Игорь Смолкин) 14:40 – фолк-группа «Партизан FM» 15:00 – поэты России (Игорь Смолкин) 15:15 – Лебединое озеро «Имперский Русский Балет» 15:25 - поэты России (Игорь Смолкин) 15:40 – группа Карелия 16:10 – Александр Шаганов и Владимир Нелюбин (поэты-песенники) 16:50 – оркестр Фристайл и «Night Bit»

МОЛОДЕЖНАЯ СЦЕНА СКВОРЕЧНИК (ПГТ. ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ С.МИХАЙЛОВСКОЕ, ПУШКИНСКАЯ ПОЛЯНА)

11:00 – Выступление самодеятельных коллективов г. Псков 11:40 – Выступление коллектива «ОТТА оркестр» 12:00 – Российское движение школьников, РОС ПАТРИОТ ЦЕНТР. Литературный поединок по произведениям А. С. Пушкина 12:30 – Парад 13:10 – открытие 13:30 - оркестр барабанщиков «Night Bit» 13:40 – Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович 14:00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр» 14:20 – молодые поэты г. Москва 14:40 – Выступление группы «Трипинадва» 15:00 – Выступление поэтов и литераторов из Санкт-Петербурга: Тимур Леонидович, Антон Шанихин, группа «Простывший пассажир трамвая номер 7», группа «Тучин и Корч». 15:40 – Битва оркестров. Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Карелия», «Фристайл оркестр». 16:00 – музыкальная битва поэтов «Повидло». Участники: группа «Трипинадва», поэты из Санкт-Петербурга, Москвы, молодые поэты из Пскова и Великих Лук. 17:20 – Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЦЕНА (С. БУГРОВО, ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ)

18:00 – 19:00 Русская вечора 19:00 – 20:00 – Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко 20:00 - 21:00 Фолк – группа «Партизан ФМ» 21:00 - 22:00 – ВИА «Сябры» (Беларусь)

ПСКОВ

17:00 - «Мелодии чарующие звуки» - концертная программа оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака

4 ИЮНЯ

Образовательная акция «Чистый город – хорошая речь», посвященная Дню русского языка

5 ИЮНЯ

Презентация междисциплинарного сборника «Сад в городе (будни и праздники)» Презентация коллективной монографии «Образ псковича в контексте национальной литературы» 12:00 - «По сказкам Пушкина» - концерт-беседа 17:00 - Заседание Псковского клуба любителей родного края, посвященное Пушкинскому Дню России

6 ИЮНЯ