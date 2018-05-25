Озвучена программа 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые пройдут с 1 по 10 июня в Псковской области.
Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые пройдут с 1 по 10 июня в Псковской области.
(учреждение оздоровления и отдыха Пушкиногорье)
(Выставочный зал «Льнохранилище», Музей-усадьба «Михайловское»)
15:00 - Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.
(Дом-музей А.С.Пушкина, Музей-усадьба «Михайловское»)
18:00 - «Родная Псковская Земля: рисунки наших детей». Открытие выставки, подготовленной инициативной группой Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Рисовать легко».
(Фойе Большого зала Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).
Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское».
Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск)
Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина.
(Музея-усадьбы «Михайловское»)
11:30 – Выступление оркестра Мажореток
11:40 – Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit»
11:50 – Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида». Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово».
12:30 – Парад
13:10 –Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника Поэзии. Выступление врио губернатора Михаила Ведерникова, выступление почетных гостей.
13:30 – Выступление:
Народный артист России - Александр Михайлов,
Народный артист Белоруссии - Владимир Гостюхин,
Народный художник России Салават Щербаков
13:50 – хор Сретенского монастыря
14:20 – поэты России (Игорь Смолкин)
14:40 – фолк-группа «Партизан FM»
15:00 – поэты России (Игорь Смолкин)
15:15 – Лебединое озеро «Имперский Русский Балет»
15:25 - поэты России (Игорь Смолкин)
15:40 – группа Карелия
16:10 – Александр Шаганов и Владимир Нелюбин (поэты-песенники)
16:50 – оркестр Фристайл и «Night Bit»
11:40 – Выступление коллектива «ОТТА оркестр»
12:00 – Российское движение школьников, РОС ПАТРИОТ ЦЕНТР. Литературный поединок по произведениям А. С. Пушкина
12:30 – Парад
13:10 – открытие
13:30 - оркестр барабанщиков «Night Bit»
13:40 – Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович
14:00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр»
14:20 – молодые поэты г. Москва
14:40 – Выступление группы «Трипинадва»
15:00 – Выступление поэтов и литераторов из Санкт-Петербурга: Тимур Леонидович, Антон Шанихин, группа «Простывший пассажир трамвая номер 7», группа «Тучин и Корч».
15:40 – Битва оркестров. Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Карелия», «Фристайл оркестр».
16:00 – музыкальная битва поэтов «Повидло». Участники: группа «Трипинадва», поэты из Санкт-Петербурга, Москвы, молодые поэты из Пскова и Великих Лук.
17:20 – Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово
19:00 – 20:00 – Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко
20:00 - 21:00 Фолк – группа «Партизан ФМ»
21:00 - 22:00 – ВИА «Сябры» (Беларусь)
Презентация междисциплинарного сборника «Сад в городе (будни и праздники)»
Презентация коллективной монографии «Образ псковича в контексте национальной литературы»
12:00 - «По сказкам Пушкина» - концерт-беседа
17:00 - Заседание Псковского клуба любителей родного края, посвященное Пушкинскому Дню России
13:00 - Ритуал возложения цветов к памятнику Поэту и крестьянке
11:00 - «Здравствуй, племя младое…» - музыкально-литературная композиция для детей
«И… чувства добрые я лирой пробуждал» - концерт-презентация камерного оркестра «Ad libitum», под управлением дирижера Германа Мерекина с участием солистов: Дарьи Лудковой (вокал), Ильи Кричевского (гобой)
(МБУК «Дом офицеров», г Псков)
В течение дня - «Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная акция. В программе: громкие чтения, поэтические марафоны, литературные обзоры и викторины
11:00 - Лития Заупокойная на могиле А. С. Пушкина.
18:00 - Пушкинский Бал - официальное завершение празднования, День рождения А.С. Пушкина, Пушкинский день России.
(НКЦ Музей-заповедник «Михайловское»)