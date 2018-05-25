Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Озвучена программа 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

25 мая 2018 года, 14:26

Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые пройдут с 1 по 10 июня в Псковской области.

С 1 ПО 3 ИЮНЯ

10:00 – 13:00 - Всероссийский молодежный форум «Русский язык – основа культурного и нравственного развития»

(учреждение оздоровления и отдыха Пушкиногорье)

1 ИЮНЯ

14:00 - Презентация совместной выставки Пушкинского Заповедника и Новгородского музея-заповедника «В.А.Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина».

(Выставочный зал «Льнохранилище», Музей-усадьба «Михайловское»)

15:00 - Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.

(Дом-музей А.С.Пушкина, Музей-усадьба «Михайловское»)

18:00 - «Родная Псковская Земля: рисунки наших детей». Открытие выставки, подготовленной инициативной группой Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Рисовать легко».

(Фойе Большого зала Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, п. Пушкинские Горы).

2 ИЮНЯ

11:00 - Лития заупокойная на могиле А.С. Пушкина. Хор Московского Сретенского монастыря Сослужение в Литии в Святогорском Свято-Успенском монастыре на могиле А.С.Пушкина.

Переезд на поляну Музея-усадьбы «Михайловское».

Детская театрализованная игровая площадка (Театр «Молодой человек», Удмуртия, г. Ижевск)

Выставка художника Игоря Шаймарданова «Свет Родионова, забуду ли тебя». К 260-летию няни А.С. Пушкина.

(Музея-усадьбы «Михайловское»)

Кликните на изображение, чтобы увеличить
Инфографика предоставлена администрацией Псковской области

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ГЛАВНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СЦЕНЕ. (ПГТ. ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ С.МИХАЙЛОВСКОЕ, ПУШКИНСКАЯ ПОЛЯНА)

10:30-11:30 – Выступление самодеятельных коллективов г. Псков

11:30 – Выступление оркестра Мажореток

11:40 – Выступление оркестра барабанщиков «Night Bit»

11:50 – Выступление участников молодежного образовательного форума «Таврида». Представители премии «Русские рифмы», «Русское слово».

12:30 – Парад

13:10 –Торжественное открытие 52 Всероссийского праздника Поэзии. Выступление врио губернатора Михаила Ведерникова, выступление почетных гостей.

13:30 – Выступление:

Народный артист России - Александр Михайлов,

Народный артист Белоруссии - Владимир Гостюхин,

Народный художник России Салават Щербаков

13:50 – хор Сретенского монастыря

14:20 – поэты России (Игорь Смолкин)

14:40 – фолк-группа «Партизан FM»

15:00 – поэты России (Игорь Смолкин)

15:15 – Лебединое озеро «Имперский Русский Балет»

15:25 - поэты России (Игорь Смолкин)

15:40 – группа Карелия

16:10 – Александр Шаганов и Владимир Нелюбин (поэты-песенники)

16:50 – оркестр Фристайл и «Night Bit»

Кликните на изображение, чтобы увеличить
Инфографика предоставлена администрацией Псковской области

МОЛОДЕЖНАЯ СЦЕНА СКВОРЕЧНИК (ПГТ. ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ С.МИХАЙЛОВСКОЕ, ПУШКИНСКАЯ ПОЛЯНА)

11:00 – Выступление самодеятельных коллективов г. Псков

11:40 – Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

12:00 – Российское движение школьников, РОС ПАТРИОТ ЦЕНТР. Литературный поединок по произведениям А. С. Пушкина

12:30 – Парад

13:10 – открытие

13:30 - оркестр барабанщиков «Night Bit»

13:40 – Звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский, Валерия Федорович

14:00 - Выступление коллектива «ОТТА оркестр»

14:20 – молодые поэты г. Москва

14:40 – Выступление группы «Трипинадва»

15:00 – Выступление поэтов и литераторов из Санкт-Петербурга: Тимур Леонидович, Антон Шанихин, группа «Простывший пассажир трамвая номер 7», группа «Тучин и Корч».

15:40 – Битва оркестров. Участники: «ОТТА оркестр», «НАЙТБИТ», «Карелия», «Фристайл оркестр».

16:00 – музыкальная битва поэтов «Повидло». Участники: группа «Трипинадва», поэты из Санкт-Петербурга, Москвы, молодые поэты из Пскова и Великих Лук.

17:20 – Анонсирование и приглашение зрителей на главную сцену на воде в село Бугрово

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЦЕНА (С. БУГРОВО, ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ)

18:00 – 19:00 Русская вечора

19:00 – 20:00 – Команда Дубровского, Шаганов, Нелюбин, Куценко

20:00 - 21:00 Фолк – группа «Партизан ФМ»

21:00 - 22:00 – ВИА «Сябры» (Беларусь)

ПСКОВ

17:00 - «Мелодии чарующие звуки» - концертная программа оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака

4 ИЮНЯ

Образовательная акция «Чистый город – хорошая речь», посвященная Дню русского языка

5 ИЮНЯ

Презентация междисциплинарного сборника «Сад в городе (будни и праздники)»

Презентация коллективной монографии «Образ псковича в контексте национальной литературы»

12:00 - «По сказкам Пушкина» - концерт-беседа

17:00 - Заседание Псковского клуба любителей родного края, посвященное Пушкинскому Дню России

6 ИЮНЯ

Всероссийская научная конференция «Пушкин и Толстой в современном мире»

13:00 - Ритуал возложения цветов к памятнику Поэту и крестьянке

11:00 - «Здравствуй, племя младое…» - музыкально-литературная композиция для детей

«И… чувства добрые я лирой пробуждал» - концерт-презентация камерного оркестра «Ad libitum», под управлением дирижера Германа Мерекина с участием солистов: Дарьи Лудковой (вокал), Ильи Кричевского (гобой)

(МБУК «Дом офицеров», г Псков)

В течение дня - «Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная акция. В программе: громкие чтения, поэтические марафоны, литературные обзоры и викторины

11:00 - Лития Заупокойная на могиле А. С. Пушкина.

18:00 - Пушкинский Бал - официальное завершение празднования, День рождения А.С. Пушкина, Пушкинский день России.

(НКЦ Музей-заповедник «Михайловское»)

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Владимир Путин: Псковскую область улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге
Победители «Боя с Чемпионом» получат сертификаты на мастер-классы от титулованных представителей единоборств
Псковские предприниматели смогут повышать квалификацию на платформе «Деловой среды»
Регистрация на «Бой с Чемпионом» продлена до 29 мая
Михаил Ведерников участвует в пленарном заседании ПМЭФ с Владимиром Путиным
Южный ветер и 27 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области
Псковская таможня отметила 27-летие со дня образования
Михаил Ведерников и Алексей Орлов договорились о межрегиональном взаимодействии
Сбербанк сократил время обработки платежей до минуты

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
24 мая 11:17

Стимул - реакция

На Золотой набережной исчез провал в брусчатке после поста в «Инстаграм»

Общество
24 мая 10:44

Отца искала всю жизнь

Родственники солдата из Азербайджана, замученного в лагере военнопленных под Порховом, приедут поклониться могиле деда

Общество
24 мая 10:33

Обратить внимание

Почему в квартиру можно подселить новых жильцов, кто примет решение о ремонте детского сада, что делать с расхитителями металла