Псковские библиотекари приняли поздравления накануне профессионального праздника

Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко поздравил псковских библиотекарей с приближающимся профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

- Сохранение культурного наследия через общение с печатным словом, обеспечение получения достоверной информации, формирование условий для генерирования новых знаний, надежный навигатор в современном мире информации — это всё ваша незаменимая роль в обществе, - сказал парламентарий. - Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, личных достижений и благополучия.

С профессиональным праздником псковских библиотекарей также поздравил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн.