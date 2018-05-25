Стала известна повестка очередной сессии Псковской городской Думы

1 июня в 10.00 в Городском культурном центре по адресу: г. Псков, пл. Победы, 1, состоится очередная 10-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня сессии включен 41 вопрос, касающийся вопросов жизнедеятельности города.

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по назначению кадров, об установке мемориальной доски В.С. Куличкову, о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом», о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы.

11-я очередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва начнется в 14.00, в ходе которой Глава города Пскова выступит с отчетом о своей деятельности.