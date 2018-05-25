Арестован житель Плюссы, который до смерти избил свою сиожительницу

В Плюссе арестовали мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летней сожительнице со смертельным . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СК СУ.

По версии следствия, к преступлению причастен 31-летний сожитель потерпевшей. 16 мая он поссорился с женщиной, схватил ей и в присутствии родственников ударил несколько раз головой об стену. Спустя два дня потерпевшая скончалась.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснение всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.