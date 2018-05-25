Мужчину с пухлыми губами ищет псковский угрозыск (ФОТО)

Разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
На вид: 35 - 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.
Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.