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Происшествия

Мужчину с пухлыми губами ищет псковский угрозыск (ФОТО)

25 мая 2018 года, 09:56

Разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид: 35 - 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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