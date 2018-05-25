Мужчину с пухлыми губами ищет псковский угрозыск (ФОТО)

Разыскивается житель Пскова Ефремов Валентин Валентинович, 1973 года рождения. В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.