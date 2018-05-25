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Спорт

Завтра в Пскове на стадионе «747» пройдёт финальный этап Чемпионата по дворовому футболу

25 мая 2018 года, 09:42

В субботу, 26 мая, в Пскове на стадионе «747» пройдет заключительный, финальный этап Чемпионата по дворовому футболу на кубок врио губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начало игр в 11:00. Торжественное закрытие в 16:00.

Участие принимают команды, прошедшие в финал в трех возрастных группах.


Возрастная группа 10–13 лет:

1. Олимп (Пустошкинский район);

2. Метеор (Себежский район);

3. Кадеты (Великие Луки);

4. СОШ №50 (Дновский район).


Возрастная группа 14-17 лет:

1. Young Boys (Псков);

2. Розочки (Великие Луки);

3. Святогорец (Пушкиногорский район);

4. Темп (Печорский район);

5. Легион (Великолукский район).


Возрастная группа 18+:

1. Пепси (Псков);

2. Спарта (Великие Луки);

3. Витязь (Пушкиногорский район);

4. Балтика (Печорский район);

5. Сокол (Великие Луки).

Напомним, чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

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