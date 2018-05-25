Завтра в Пскове на стадионе «747» пройдёт финальный этап Чемпионата по дворовому футболу

В субботу, 26 мая, в Пскове на стадионе «747» пройдет заключительный, финальный этап Чемпионата по дворовому футболу на кубок врио губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Начало игр в 11:00. Торжественное закрытие в 16:00.
Участие принимают команды, прошедшие в финал в трех возрастных группах.
Возрастная группа 10–13 лет:
1. Олимп (Пустошкинский район);
2. Метеор (Себежский район);
3. Кадеты (Великие Луки);
4. СОШ №50 (Дновский район).
Возрастная группа 14-17 лет:
1. Young Boys (Псков);
2. Розочки (Великие Луки);
3. Святогорец (Пушкиногорский район);
4. Темп (Печорский район);
5. Легион (Великолукский район).
Возрастная группа 18+:
1. Пепси (Псков);
2. Спарта (Великие Луки);
3. Витязь (Пушкиногорский район);
4. Балтика (Печорский район);
5. Сокол (Великие Луки).