Несколько «лежачих полицейских» установят в Великих Луках благодаря прокуратуре

Великолукская прокуратура проверила соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения требований к обеспечению дорог техническими средствами организации дорожного движения и дорожными знаками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на участках дорог на улицах Печорской и Полиграфистов в Великих Луках, где расположены здания МБДОУ «Детский сад №4 «Журавлик», отсутствуют искусственные неровности, на участке дороги на улице Печорской не установлен дорожный знак «Дети».

В этой связи прокурор города Великие Луки обратился в суд с иском к органу местного самоуправления городского округа с требованием устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию города возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города Великие Луки.