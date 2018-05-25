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Общество

Пешеходные переходы оборудуют подсветкой в пяти псковских деревнях

25 мая 2018 года, 09:17

В пяти деревнях Псковского района осветят пешеходные переходы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К середине августа освещение появится на пяти пешеходных переходах возле автобусных остановок в деревнях Кислово, Кузнецово, Муровицы, Покрутище и Раздолье.

Стоимость контракта составляет почти 500 тысяч рублей. Средства будут направлены из областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы». Подрядчик — ООО «ЛидерСтрой».

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