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Экономика

Псковская область будет сотрудничать с холдингом «Швабе»

24 мая 2018 года, 17:56

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор акционерного общества «Швабе» Алексей Патрикеев подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на Петербургском экономическом форуме 24 мая при участии генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом «Псковской правде» сообщили

Врио главы региона Михаил Ведерников отметил, что «Швабе» является компанией, специализирующейся на реализации самых современных технологий, которые сегодня необходимы региону.

Так, в рамках договора будет проведен комплексный системный анализ текущего состояния систем освещения муниципальных образований Псковской области для внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Предусмотрена реализация комплексных проектов по внедрению существующих энергосервисных моделей модернизации городского уличного освещения.

АО «Швабе» — это холдинг разработчиков и производителей высокотехнологичной оптической продукции, обладающий уникальными технологиями в области разработки и производства оптических материалов, гидро- и акустооптики, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров, а также в обработке крупногабаритной астрономической оптики. Холдинг входит в госкорпорацию «Ростех», а крупнейшие предприятий «Швабе» являются членами Союза машиностроителей России.

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