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Спорт

Артур Акавов: Киберспорт – хорошее времяпрепровождение для компании

24 мая 2018 года, 17:21

Псковский боксер Артур Акавов, добывший в мае титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO 31 мая сыграет с одним из четырех лучших игроков, пошедших предварительный отбор киберсоревнований «Бой с чемпионом». Это открытое городское первенство по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам. Как ранее сообщала «Псковская правда», принять участие в отборочных боях 28 и 29 мая может любой пскович старше 14 лет (до 18 лет – с письменного разрешения родителей), регистрация уже началась и продлится до 26 мая.

На неделе Артур Акавов протестировал оборудование Центра науки и спорта «БезПредела» с спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский пер., 2), где состоятся финальные бои.
Фото информационного агентства «Руспех»

- Киберспорт - хорошее времяпрепровождение для компании, для детей. Играть лучше, чем бездельничать. Но главное, чтобы в меру, - отметил Акавов. - Я с детства больше всего люблю играть на компьютерах и приставках в гонки, но пробовал, конечно, играть с друзьями и в «драки».

В данный момент боксер, исповедующий ислам, соблюдает Рамадан. Он отметил, что участие в кибертурнире по сути - единственное развлечение, которое он позволил себе во время поста:

- Сейчас все мои мысли связаны в первую очередь с семьей, с очищением своих мыслей и души от различных земных страстей. Но участие в турнире – это, прежде всего, возможность пообщаться с болельщиками, которых я очень ценю, а это благое дело.

Напомним, во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств. В финальных встречах кроме Акавова примут участие Руслан Шамилов (ММА), Федор Шумейко (джиу-джитсу), Алина Смирнова (тхэквондо).

«Бой с Чемпионом» проводится Федерацией киберспорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.

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