Лучшую практику в сфере здравоохранения планируют внедрить в Псковской области

На Петербургском международном экономическом форуме 24 мая врио губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева заключили дополнительное соглашение о внедрении еще одной успешной практики из «Магазина верных решений» — «Лекарственного страхования населения». Это уже шестая практика, которая будет реализована в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Я надеюсь, что это позволит внести дополнительный вклад в народосбережение и принесет положительный эффект по снижению смертности в Псковской области от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что на территории региона в рамках сотрудничества администрация региона и АСИ с прошлого года реализуют пять успешных практик.