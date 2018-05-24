В Псковской области разыскивается Сергей Ломакин с двумя ожогами на груди (ФОТО)

Разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. С 2015 года родственники утратили с ним связь.
На вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно- русые, стрижка короткая, глаза светлые.
Фото из открытых источников
Два ожога в области груди.Вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.
Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Васильевича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.