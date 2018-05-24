За неделю псковские спасатели три десятка раз выезжали на помощь после ДТП

С 17 по 23 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 29 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек, пострадало –39. В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

За указанный период деблокирован один пострадавший и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.