Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять сотрудничество

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписали «дорожную карту» по сотрудничеству между субъектами на 2018–2020 годы. Церемония состоялась 24 мая в рамках первого дня работы Петербургского международного экономического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подписанный документ — продолжение существующего взаимовыгодного взаимодействия, как отметили руководители обоих субъектов, потенциал для наращивания сотрудничества еще есть.

Одно из них — продовольственная безопасность.

Еще одно важное направление работы — это производственная кооперация между промышленными предприятиями Псковской области и Санкт-Петербурга, развитие взаимодействия в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. «Я вижу в этом очень большой потенциал и в части импортозамещения, и размещения производства не только в одном регионе, но и близлежащих. Санкт-Петербург для нас является важным стратегическим партнером, и мы будем реализовывать этот план мероприятий», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках «дорожной карты» стороны будут сотрудничать и в сферах сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, социальной политики, образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта.