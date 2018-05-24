Гоша Куценко и Андрей Мерзликин приедут на 52-й Пушкинский праздник поэзии

С 1 по 6 июня 2018 года по традиции в Псковской области пройдут 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Художественным руководителем 52-го Пушкинского праздника поэзии в этом году является заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Центральные мероприятия праздника поэзии пройдут 2 июня на поляне села Михайловское в Пушкинских Горах с участием известных артистов, писателей, творческих коллективов.

В числе планируемых участников мероприятия: Гоша Куценко, заслуженный артист России; Иван Дубровский, российский актер; Александр Ольшевский, руководитель Аппарата Общественной палаты Союзного государства; Александр Михайлов, народный артист России и СССР; Владимир Гостюхин, народный России, СССР и Белоруссии; Салават Щербаков, народный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР; Андрей Мерзликин, российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий; Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванного; Антон Макарский, российский актер театра и кино, певец; Дмитрий Певцов, советский и российский актер театра и кино, певец, педагог.

Напомним, с 1967 года ежегодный Пушкинский народный праздник в Михайловском стал проводиться как Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии.