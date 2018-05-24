Псковский глава региона участвует в Петербургском экономическом форуме

Делегация Псковской области во главе с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в работе 22-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал в северной столице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников планирует принять участие в ключевых мероприятиях экономического форума, в том числе в пленарном заседании с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках форума власти региона проведут ряд деловых встреч и переговоров, подпишут соглашения о сотрудничестве.

В числе других форматов — межстрановые бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, круглые столы, теледебаты, форсайт-сессии «Беседы о будущем». Участники ПМЭФ обсудят влияние новых технологий на все сферы жизни, применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, прорывных технологий в медицине, построения цифровой инфраструктуры и другие вопросы.

Ожидается, что в работе форума примут участие более 15 тыс человек из более чем 140 стран мира, среди которых главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.