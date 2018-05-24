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Культура

Песни из популярных фильмов прозвучат сегодня в Зелёном театре Пскова

24 мая 2018 года, 09:46

24 мая в Зеленом театре города Пскова состоится традиционный хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Репертуар хорового праздника очень разнообразный. На концерте прозвучат народные песни, песни XX века, музыка из популярных кинофильмов, детские песни Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой, Лоры Квинт и других композиторов. Песни в исполнении юных артистов будут сопровождаться тематическим видеорядом на большом светодиодном экране.

В концерте также примут участие хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры», ансамбль «Радость», спортивный клуб «Бригантина», а также себежский ансамбль «Маленькая компания».

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