Михаил Ведерников – выпускникам: Никогда не останавливайтесь на достигнутом

Дорогие выпускники!

Заканчивается ваш последний учебный год в школе. Для большинства из вас наступает один из первых серьезных переходных этапов в жизни, поэтому я желаю вам удачи в этом испытании.

Впереди вас ждут лучшие годы жизни. Не потому что вам предстоит студенчество, первая сессия и новые победы — а потому что это ваше будущее. В ваших руках сделать его таким, каким оно вам понравится.

Ваши возможности сегодня необыкновенно широки, и очень скоро вы лично в этом убедитесь. Я лишь могу посоветовать вам использовать каждый шанс, который преподнесет судьба, оставаться активными и планировать наперед свою собственную жизнь.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Будьте сильными и уверенными в себе — и всегда сможете выйти на новый уровень.

Пусть вам сопутствует удача. В добрый путь!