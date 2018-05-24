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Общество

Михаил Ведерников – выпускникам: Никогда не останавливайтесь на достигнутом

24 мая 2018 года, 09:42

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников школ с Последним звонком. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорогие выпускники!

Заканчивается ваш последний учебный год в школе. Для большинства из вас наступает один из первых серьезных переходных этапов в жизни, поэтому я желаю вам удачи в этом испытании.

Впереди вас ждут лучшие годы жизни. Не потому что вам предстоит студенчество, первая сессия и новые победы — а потому что это ваше будущее. В ваших руках сделать его таким, каким оно вам понравится.

Ваши возможности сегодня необыкновенно широки, и очень скоро вы лично в этом убедитесь. Я лишь могу посоветовать вам использовать каждый шанс, который преподнесет судьба, оставаться активными и планировать наперед свою собственную жизнь.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Будьте сильными и уверенными в себе — и всегда сможете выйти на новый уровень.

Пусть вам сопутствует удача. В добрый путь!

Михаил Ведерников
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