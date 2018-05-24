Михаил Ведерников – выпускникам: Никогда не останавливайтесь на достигнутом

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников школ с Последним звонком. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников школ с Последним звонком. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Дорогие выпускники!
Заканчивается ваш последний учебный год в школе. Для большинства из вас наступает один из первых серьезных переходных этапов в жизни, поэтому я желаю вам удачи в этом испытании.
Впереди вас ждут лучшие годы жизни. Не потому что вам предстоит студенчество, первая сессия и новые победы — а потому что это ваше будущее. В ваших руках сделать его таким, каким оно вам понравится.
Ваши возможности сегодня необыкновенно широки, и очень скоро вы лично в этом убедитесь. Я лишь могу посоветовать вам использовать каждый шанс, который преподнесет судьба, оставаться активными и планировать наперед свою собственную жизнь.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Будьте сильными и уверенными в себе — и всегда сможете выйти на новый уровень.
Пусть вам сопутствует удача. В добрый путь!